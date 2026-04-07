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Una explosión y voraz incendio desatado este lunes 6 de abril, en las inmediaciones del Puente de las Américas, en Ciudad de Panamá, obligó a las autoridades a cerrar totalmente el tránsito vehicular por la emblemática infraestructura.

El incidente se originó por la ignición de una cisterna de combustible ubicada debajo del puente, cuyas llamas se extendieron rápidamente hacia una segunda unidad de transporte y alcanzaron la plataforma superior del viaducto.

Testigos reportaron fuertes explosiones que generaron pánico entre los conductores que circulaban por la zona al momento del siniestro, afectando gravemente la visibilidad debido a una densa columna de humo negro.

Explosión e incendio en Puente de Panamá

Equipos de emergencia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) se desplegaron en el área para realizar labores de rescate. Confirmándose de manera preliminar al menos dos heridos y la búsqueda de personas presuntamente atrapadas.

Las autoridades mantienen medidas de seguridad extrema mientras evalúan los riesgos estructurales que el intenso calor pudo haber causado en las bases del puente. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer las causas de las explosiones.

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