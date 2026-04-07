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Cuatro personas resultaron detenidas con miles de dólares en efectivo en el estado Bolívar, tras ser vinculadas a un presunto grupo delictivo. La captura fue realizada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según el reporte, los tres hombres y la mujer implicados, formarían parte del grupo «El Negro Juancho». Los sospechosos se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Cuando, funcionarios adscritos al CZGNB-62 en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) Guarataro, realizaron el procedimiento.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos forman parte de una red criminal que opera principalmente en el Kilómetro 88, zona estratégica por la actividad minera en la entidad.

Detenidos con miles de dólares en Bolívar

Durante la revisión de los ciudadanos y los vehículos, los efectivos militares incautaron la suma de 23.900 dólares americanos en efectivo. Así mismo, recuperaron 2,7 gramos de oro y cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje.

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A esta organización se le atribuyen delitos relacionados con el tráfico ilícito de combustible y la comercialización ilegal de minerales estratégicos. Los oficiales pusieron el caso a la orden del Ministerio Público, donde los implicados enfrentarán cargos por legitimación de capitales y tráfico de material estratégico.

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