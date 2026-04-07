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La expectativa por «El diablo viste a la moda 2» alcanzó un nuevo nivel este lunes tras la confirmación de su banda sonora oficial con Lady Gaga y Doechii.

Las artistas unieron fuerzas en un nuevo sencillo titulado «Runway». Cuyo primer adelanto fue revelado en el más reciente tráiler de la película. La propuesta combina el estilo disruptivo de la rapera Doechii con la faceta glamurosa de Gaga. Marcando un hito en la unión de dos generaciones del pop y el hip-hop dentro de la industria cinematográfica.

Lady Gaga en El diablo viste a la moda 2

La producción de la cinta, que contará nuevamente con el protagonismo de Meryl Streep y Anne Hathaway, apuesta por una identidad sonora moderna para subrayar la evolución de sus personajes icónicos.

El avance musical de «Runway» presenta una energía que busca conectar con la industria de la moda actual. Tras este anuncio, los fanáticos de ambas intérpretes se mantienen a la espera de la fecha oficial de lanzamiento del tema completo en las principales plataformas digitales de música.

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