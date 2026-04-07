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Un hombre luego de una discusión lo asesinó con un arma blanca en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. El sujeto fue capturado.

Funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Bolívar, esclarecieron el homicidio de José Gregorio Flores Lizardi (61), ocurrido en San José de los Báez; parroquia José Antonio Páez, municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Luego de una discusión lo asesinó con un arma blanca y lo lanzó a un aljibe

Logrando la detención del autor material del hecho. De acuerdo al trabajo de investigación realizado se pudo conocer que el día del hecho, la víctima se encontraba junto a Jaime Antonio Gómez Orellana (42), cuando sostuvieron una fuerte discusión.

Fue cuando Gómez, desenfundó un arma blanca y le asestó múltiples heridas que le causaron la muerte, para luego llevar el cadáver a un aljibe y huir del sitio. Este por las investigaciones fue capturado. Quedando a disposición del Ministerio Público.

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