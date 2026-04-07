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El cuadrangular de Ron Washington que silenció al José Bernardo Pérez ocurrió en los primeros días de 1985. Eran los play off de la temporada 1984-1985, Navegantes del Magallanes le tocó enfrentar a los “bengalíes”.

Era el tiempo que Aragua estaba armado, tenían a David Concepción como su figura principal, Álvaro Espinoza quien era uno de los consentidos de la fanaticada aragüeña. Además contaban con el joven infielder norteamericano Ron Washington.

Washington era el primer bate de la manada aragüeña, el jugador corría, jugaba segunda base. Hizo excelente llave con Álvaro (Espinoza). «El Rey David» jugaba tercera base y Washington era uno de los que copaba la escena del juego por sus jugadas.

Magallanes bajo el mando de Tommy Sandt estaban 3-0 abajo en la serie semifinal ante Tigres de Aragua. En el juego del sábado en el estadio José Pérez Colmenares, los turcos habían ganado el juego del respeto.

Habían vencido a los Tigres y colocaban la serie 3-1, por supuesto, era difícil, pero no imposible. Toda la fanaticada magallanera ubicada en puntos estratégicos de nuestra amada ciudad industrial se marchó al juego. Claro haciendo unas cuantas horas de cola por las entradas.

El objetivo era ganar dos juegos más y empatar la serie o ganar tres a los Tigres e ir a la final. La fe sobraba en el estadio valenciano. Para aquellos años, no habían sillas, tenías que comprar cojines para poder sentarte en los bancos de concreto del estadio.

El cuadrangular de Ron Washington que silenció al José Bernardo Pérez en 1985

Tigres se presentaba con su uniforme de visitante, una camiseta amarilla y un mono negro. Washington fue anunciado por los parlantes como el primer bate, los abucheos al jugador se manifestaron por parte de los fanáticos turcos.

Washington en un solo swing de línea sacó la recta la cual desapareció en el jardín derecho, uno de los jonrones que enmudeció al estadio José Bernardo Pérez. El jugador cuando iba cruzando de primera a segunda, luego de ver la pelota salir, sonrió de manera irónica a la tribuna del Magallanes.

De hecho, Felo Ramírez por el circuito radial del Magallanes solo se limitó a decir… «Washington sacó la bola», con seriedad, sin mucha emoción y dejando en silencio la transmisión por unos segundos. Mientras el locutor comercial Don Leo Nazar decía una propaganda…

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Cuando llegaba al plato era recibido por el equipo de la “Ciudad Jardín”. Tigres terminó eliminando a Magallanes en ese juego en la temporada 1984-1985. Washington jugó tres temporadas en Venezuela, dejando excelentes números.

Magallanes tuvo que esperar ocho años desde aquel frío enero para poder conquistar el cetro. Pero este juego ante los Tigres se recuerda por el jonrón que dio el espigado infielder norteamericano para eliminar al Magallanes.

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