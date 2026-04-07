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Para quitar el olor a guardado de la ropa, lávala con una taza de vinagre blanco en el ciclo de enjuague o añade media taza de bicarbonato de sodio al tambor. Secar al sol, y luego ordenarla.

Olor a guardado en la ropa

Vinagre blanco: Añade media taza a una taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante. El vinagre neutraliza los olores y suaviza la ropa de forma natural.

Bicarbonato de sodio: Añade dos cucharadas o media taza de bicarbonato de sodio directamente en el tambor de la lavadora junto con el detergente.

Remojo previo: Si el olor es muy fuerte, remoja la prenda en una mezcla de agua con media taza de vinagre blanco durante 30 minutos antes de lavarla normalmente.

Agua caliente: Si el tejido lo permite, lava con agua caliente para eliminar bacterias.

Si el olor es muy fuerte, remoja la prenda en una mezcla de agua con media taza de vinagre blanco durante 30 minutos antes de lavarla normalmente.

Ventila el closet

Ventilación: Deja las puertas del closet y cajones abiertos periódicamente para evitar la acumulación de humedad.

Absorbentes de olor: Coloca bolsitas de sílice, bicarbonato de sodio o productos deshumidificadores dentro del armario.

No guardar ropa húmeda: Asegúrate de que la ropa esté 100% seca antes de guardarla.

Limpieza de la lavadora: A veces el olor proviene de la lavadora. Limpia la goma y el tambor con frecuencia.

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