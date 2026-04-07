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La Misión Nevado en San Diego estará hoy en el conjunto residencial Monte Mayor desde las 9:00 de la mañana. El operativo de las mascotas estará realizando consultas, además de desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

El equipo de la misión está siepre dispuesto a contestar las preguntas e inquietudes que quieras saber sobre las mascotas. Recuerda que tener una mascota es una responsabilidad, es un miembro más de la familia.

Misión Nevado en San Diego hoy en esta zona

El cual debemos alimentar, cuidar su salud y velar por su bienestar como por su buena alimentación. Además de recordar que una mascota no es un juguete, este también necesita tiempo de esparcimiento como de recreación.

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Desde un perro, gato, un conejo, una tortuga, entre otras mascotas, cada una tiene un espacio en la misión de los animales. Esta misión fue creada el 30 de diciembre de 2013, mediante la publicación en Gaceta Oficial N° 40.324.

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