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Venezolano Ángel Zerpa conquistó primer salvado de la campaña

By Danny Valdiviezo
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Venezolano Ángel Zerpa
El oriundo de Valle de la Pascua, Ángel Zerpa brilló al sumar su primer salvamento. Foto: Líder.

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Danny Valdiviezo
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El venezolano Ángel Zerpa se apuntó su primer salvado de la campaña de Grandes Ligas en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee ante Medias Rojas de Boston 8×6. El guariqueño de 26 años lanzó una entrada completa.

En dicho encuentro entre el equipo de Boston y Milwaukee tuvo muchos momentos de tensión en las entradas ocho y nueve. Zerpa tomó la pelota para lanzarle a los venezolanos que están en el equipo de Boston.

Venezolano Ángel Zerpa conquistó primer salvado

Wilyer Abreu, Carlos Narváez, Willson Contreras y Andruw Monasterio. Solo el porteño Willson Contreras le sacó la pelota del parque a Zerpa para colocar mayor emoción al partido. Zerpa tuvo pulso positivo para el dominio para sacar a los demás venezolanos.

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Zerpa espera seguir aprovechando las oportunidades que tendrá en el equipo cervecero para mostrar que está listo para ser uno de los cerradores del equipo. Con control y dominio de los bateadores.

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SourceDiario Líder/Caracas/Venezuela
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