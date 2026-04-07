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Las propuestas que se han hecho sobre el aumento salarial en Venezuela son varias. Desde el pasado mes de marzo, algunos gremios han hecho algunas propuestas, las mismas van con un salario de 80 dólares en adelante.

Recordemos que el próximo 1º de mayo de 2026 está cerca y como es costumbre en dicha fecha se hace un aumento. En los últimos años se han hecho cambios a las estructura de los bonos indexados solamente.

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) propuso en marzo 2026 un aumento salarial trimestral de 50 dólares, manteniendo la indexación del Bono de Guerra y Cestaticket. La propuesta incluye un bono compensatorio de vacaciones y aguinaldos.

Además solicitaron la indexación de bonificaciones y el congelamiento de precios de 16 productos básicos. Esta es una de las propuestas hechas desde el sector de los trabajadores para este año.

Propuestas que se han hecho sobre el aumento salarial en Venezuela

Una propuesta en debate, mencionada por el diputado Reinaldo Sifuentes, sugiere elevar el salario mínimo en Venezuela a cerca de $80 mensuales. Lo que, sumado al reciente ajuste del bono de guerra económica (a $150), llevaría el ingreso integral a unos $230.

Se pudo conocer que aunque no es oficial, este aumento progresivo busca mejorar la capacidad adquisitiva mientras se recupera la economía del país. Esta es otra de las propuestas que se han hecho.

Aumento de Salario Base: Se rumorea la fijación de un salario mínimo de referencia cercano a los 80 dólares. El rumor viene sonando desde finales del mes de febrero hasta el mes de marzo, pero no hay anuncios oficiales al respecto.

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