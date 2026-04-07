Compartir

Fue abatida una mujer en una intervención legal en Puerto Cabello hoy martes 7 de abril de 2026. Comisiones de la Policía de Carabobo del centro de coordinación Juan José Mora realizaron la intervención.

Esta quedó identificada como Kelly María Querales de 27 años de edad, la cual resultó herida de bala durante el intercambio de disparos. Falleciendo posteriormente en uno de los centros de salud.

Intervención legal en Puerto Cabello

Querales está señalada de pertenecer presuntamente a uno de los grupos delictivos que opera en el litoral del estado Carabobo. Indica el reporte de 100×100 Noticias Digital de Puerto Cabello que Kelly estaba inmersa en varios delitos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Luego de una discusión lo asesinó con un arma blanca y lo lanzó a un aljibe

Entre ellos extorsión como robo en la zona porteña. La Policía de Carabobo se mantiene desplegada en los 14 municipios brindando seguridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas