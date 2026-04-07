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Los sismos en Bachaquero estado Zulia fueron reportados por la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Desde hace varios días han reportado temblores en esta zona del occidente del país.

A las 11:39 minutos de la noche de ayer 6 de abril de 2026 reportaron un sismo de 2.7 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 3.6 kilómetros. El epicentro ocurrió a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero.

Luego a las 3:49 minutos de la madrugada de hoy martes 7 de abril de 2026 se reportó un sismo de 3.4 grados en la Escala de Richter. Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 4.2 kilómetros.

Con un epicentro, de 49 kilómetros al sureste de Bachaquero, dijo Funvisis. Hasta ahora no se han registrado daños a estructuras como tampoco en la vialidad de la zona. Además de Bachaquero, Funvisis reportó dos sismos en el estado Sucre.

Sismos en Bachaquero, estado Zulia, acciones claves durante un temblor

Mantener la calma: Evitar el pánico permite tomar decisiones seguras.

Protegerse: Si no hay muebles resistentes cerca, cubrir la cabeza y cuello con los brazos, y alejarse de estanterías.

Zona de menor riesgo: Si está en un piso alto, replegarse a la zona de menor riesgo, no intentar evacuar durante el movimiento.

Si está manejando: Detener el vehículo lejos de puentes, postes y árboles.

Personas con movilidad reducida: Si usa silla de ruedas, bloquee las ruedas y proteja su cabeza.

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