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El Ministro de Educación Héctor Rodríguez dijo que el reto será mejorar la situación de los trabajadores. Comentó que ellos “no van a descansar” hasta mejorar dicha situación del gremio en el país.

Rodríguez indicó que la mejora no solamente será en condiciones laborales, también en otras áreas como dotación, además de infraestructura. Como una medida inmediata el titular de educación indicó que llegaron para los maestros un total de 300 mil lentes.

Estos son para los maestros en toda Venezuela y anunciaron la pronta entrega de los mismos, en operativos. Los anuncios los hizo a través de su cuenta en la red social Telegram.

Ministro de Educación Héctor Rodríguez

“El gran reto ahorita es mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación, y tenga la certeza que no vamos a descansar, no solamente en infraestructura. En dotación, sino también en sus condiciones laborales”, dijo Rodríguez.

“Yo les decía, estos lentes que yo cargo, son los lentes para los maestros, vamos a entregar trescientos mil lentes para los maestros y las maestras. Y vamos a seguir trabajando para cuidarlos, informó.

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