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El Decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV murió en un accidente de tránsito en Caracas. Francisco Javier Caricatto transitaba en un vehículo Chrysler Neon cuando tuvo accidente en la avenida Panteón.

Caricatto iba manejando cuando por causas desconocidas impactó contra un objeto fijo. Al lugar llegaron los bomberos de Caracas para atender la situación, prestando atención prehospitalaria pero este había fallecido.

Decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV

Al lugar se presentaron también comisiones de la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito. El cadáver del decano fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses ubicada en la urbanización Bello Monte.

Las autoridades de tránsito comenzaron las investigaciones para determinar las causas donde falleció el decano. Estudiantes como la comunidad universitaria lamentaron el fallecimiento de Caricatto.

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El profesional de la arquitectura era una persona entregada al trabajo, además de ser uno de los más destacados en su área. Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela dieron seis de duelo en la Facultad de Arquitectura.

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