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Las lluvias en Táchira caídas en las últimas horas en la población de Mata de Guineo, Umuquena en el municipio San Judas Tadeo afectaron a 140 familias de la zona. Los fuertes aguaceros dejaron a los habitantes incomunicados.

Jesús Salvador Pérez, alcalde del municipio destacó que las lluvias han afectado a las zonas rurales. Protección Civil indicó que el municipio ha sido afectado por 101 litros de agua por metro cuadrado que han caído por las lluvias.

En cuatro horas cayeron aguaceros fuertes que provocaron el colapso de inmediato en los pueblos que hay en la montaña. La vialidad de montaña de la zona se ha visto golpeada por los deslizamientos.

La situación afecta al menos a 300 niños que hay en el lugar, como personas adultas mayores y mujeres embarazadas. Las autoridades competentes se mantienen trabajando en la zona y ayudando a las familias afectadas.

Lluvias en Táchira afectan a más de 140 familias

Desde hace varios años en los meses de marzo como en abril se han visto afectados varios estados andinos como llaneros por las lluvias. El año pasado, Mérida, Táchira como Trujillo se vieron fuertes inviernos.

Este año no ha sido la excepción y las lluvias comienzan más temprano en los estados Barinas como Portuguesa y sur del estado Lara.

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