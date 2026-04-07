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El precio del dólar BCV hoy 7 de abril de 2026 y los indicadores económicos del día nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 474,53 bolívares y el euro en 547,55 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 475,00 bolívares y el euro en 549,69 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.625,87 dólares esta se ha mantenido en el precio cercano de los cinco mil. Se ha mantenido en un precio estable en las últimas semanas.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 112,84 dólares, con tendencia al alza. El mercado petrolero sigue con mucho movimiento en la actualidad por el conflicto del Medio Oriente. Este ha estado con fluctuaciones que lo llevan a 116 dólares.

El bitcoin por su parte se ha mantenido con precios lineales por debajo de los 70 mil dólares en el mundo, hoy en 68.959,12 dólares. Hasta ahora sigue siendo uno de los indicadores más consultados. Pero sin tendencia al alza.

Dólar BCV hoy 7 de abril de 2026, Empresa de telecomunicaciones Millicom muestra interés

Bart Vanhaeren, vicepresidente de Finanzas de la empresa europea Millicom, destacó que el enfoque en los mercados adyacentes «se centraría principalmente en Perú y Venezuela».

El vicepresidente de Finanzas de la empresa proveedora líder de telecomunicaciones y medios Millicom, Bart Vanhaeren, indicó que el mercado venezolano y peruano son focos para la expansión que desea la compañía.

«¿Cuáles son los mercados importantes que quedan? Venezuela y Perú», aseveró durante una conferencia con analistas en el mes de febrero de este año, luego de la presentación de los resultados financieros del último trimestre de 2025.

Asimismo, apuntó que el enfoque en los mercados adyacentes «se centraría principalmente en Perú y Venezuela, en caso de que algún día lleguen a entrar en el mercado (estar disponibles)».

Bart Vanhaeren no se refirió a ninguna de las 3 compañías de telefonía celular que operan en Venezuela, a pesar de que Telefónica le vendió a Millicom las operaciones de Ecuador, Uruguay y Colombia.

Sin embargo, el interés de la empresa Millicom está centrado en la nación caribeña y en Perú, según publicó Telecomunicaciones360.com.

Es importante resaltar que la compañía Millicom International Cellular S.A. es un proveedor líder de telecomunicaciones y medios que está enfocado en mercados de América Latina y África, bajo la marca Tigo.

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