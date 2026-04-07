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Reportaron encunetamiento de vehículo en la Autopista del Este

By Redacción Noticias24Carabobo
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Foto: Invialca

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Un encunetamiento de vehículo en  la Autopista del Este fue reportado en horas del mediodía de hoy martes 7 de abril de 2026. El Equipo de Operaciones Viales Invialca y cuerpos de seguridad, DVTT, CPNBVial atendieron hecho vial.

A las 12:20 pm kilómetro 161 de la Autopista Circunvalación Este, sentido Naguanagua – Valencia, se informó sobre el encunetamiento de vehículo particular. Sin lesionados ni daños al patrimonio público.

Fotos: Invialca.

Encuentamiento de vehículo en la Autopista del Este

Personal paramédico de Invialca brindó atención pre hospitalaria y estabilización en el sitio a conductora del vehículo por presentar crisis nerviosa. Al momento fue desplegado dispositivo de seguridad y cierre de la vía para el desarrollo de las maniobras para la recuperación del vehículo, saneamiento, despeje y reapertura del punto afectado.

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