Luis Arráez sigue produciendo para los Gigantes de San Francisco y en lo que va de temporada ha estado con promedio de .292. Mientras que en los últimos siete juegos mantiene average por encima de los .340.
En la alineación de San Francisco, el mánager lo ha colocado de cuarto bate, como de tercero en el orden de bateo. Donde ha rendido una enormidad, luego de quedar campeón con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.
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Luis Arráez sigue produciendo para San Francisco
“La Regadera”, en los últimos siete juegos ha bateado de 29-10 para dejar promedio de .345 con solo dos ponches y una base robada. En la temporada de 2026 batea para .292 con 14 inatrapables en 48 turnos al bate.
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El venezolano nacido en San Felipe espera tener un buen año con los Gigantes de San Francisco en 2026. Donde ha estado ayudando al equipo a conseguir victorias.
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