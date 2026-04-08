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Un hombre asesinó a su esposa en Barquisimeto, presuntamente en medio de un acto religioso. El triste hecho ocurrió en el urbanismo El Coreano al oeste de Barquisimeto, donde falleció Yuliángelka Toledo Gotopo de 24 años de edad, y seis meses de gestación.

El sujeto identificado como Jhorsuan Emiliano Mendoza Méndez de 24 años de edad está señalado de cometer el hecho, dijo Noticias Barquisimeto. Ambos practicaban la fe cristiana, en medio de una oración el hombre perdió el control.

Mendoza estranguló a la mujer embarazada, el sujeto no podía ser calmado por los presentes. Supuestamente ya había amenazado a la mujer, y los vecinos tuvieron que imponer fuerza mientras llegaban las autoridades.

Hombre asesinó a su esposa embarazada en Barquisimeto

El hombre quedó detenido por las autoridades barquisimetanas, señalado de violencia de género ante la Fiscalía 28 del Ministerio Público. El caso ha sido uno de los más sonados de la capital larense en las últimas horas.

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El cadáver de la joven mujer fue llevado a una sede de medicina y ciencias forenses de Barquisimeto. Mientras que las autoridades se mantienen investigando el femicidio cometido por el sujeto de 24 años.

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