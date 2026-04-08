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¿Cómo recibir el Bono Cultores Populares mensualmente?

By Danny Valdiviezo
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Bono Cultores Populares mensualmente

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Danny Valdiviezo
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Para recibir el Bono Cultores Populares mensualmente debes cumplir con una serie de requisitos. Así lo dio a conocer la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida a todos los exponentes culturales que hay en el país en una nota en VTV.

Esta misión agrupa a todas aquellas personas que trabajan directamente fomentando la cultura en todos los rincones del país. Para asegurar la recepción de este estipendio, los artistas, músicos, escritores y artesanos deben cumplir con los siguientes lineamientos.

Como es conocido esta bonificación se entrega a fin de mes en el país, luego del bono Corresponsabilidad y Formación además del Bono Cuadrantes de Paz. Los cuales cierran la entrega de ayudas económicas.

Bono Cultores Populares mensualmente

Perfil laboral actualizado: Estar registrado en la plataforma como cultor, artista plástico, actor o músico activo.

Verificación de datos: El número de cédula y el número telefónico deben estar vinculados a un solo perfil para evitar bloqueos por seguridad.

Censo cultural: Contar con el aval y registro oficial ante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

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SourceVTV Canal 8
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