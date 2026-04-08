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La presidenta encargada Delcy Rodríguez le habla hoy al país, así lo informó la noche del martes 7 de abril desde el Palacio de Miraflores. Destacó que dirigirá a todo el país para ofrecer un mensaje centrado en las «verdades y los cambios» que requiere Venezuela.

Para consolidar su estabilidad y garantizar el bienestar de las futuras generaciones, dijo anoche la mandataria encargada. Resaltó que dicha convocatoria es para la unión como para todos los protagonistas del país.

«Mañana le hablaré al país sobre los cambios que queremos y necesitamos, pero lo más importante, sobre el futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y jóvenes», enfatizó.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez le habla hoy al país

El anuncio lo hizo durante un encuentro con integrantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Rodríguez adelantó que su intervención será una «convocatoria» abierta a todos los sectores.

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La mandataria encargada lanzó el programa Para la Paz y Convivencia Democrática para las generaciones futuras. El anuncio probablemente lo haga en horas de la noche de hoy miércoles 8 de abril.

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