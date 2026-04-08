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Un bus perdió los frenos en Caracas y dejó al menos cuatro personas lesionadas, el hecho ocurrió en la avenida principal de Maripérez. A las 8 y 50 minutos se presentó la falla mecánica en el Encava colores blanco con rosado.

El conductor del bus trató de controlar el mismo pero no pudo, impactando contra las personas que estaban en una de las aceras. Enseguida llegaron rescatistas como autoridades viales a atender la situación presentada.

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Bus perdió los frenos en Caracas y deja cuatro lesionados

El conductor del Encava como los pasajeros de la unidad de transporte salieron ilesos. Mientras que los lesionados fueron llevados a urgencias de centros de salud cercanos al hecho vial.

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Este accidente se suma a los ocurridos en las vías del país en lo que va de mes. Se hace el llamado a conducir a una velocidad moderada como a cumplir con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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