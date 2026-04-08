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Dos sujetos quedaron detenidos en Yagua por realizar maniobras indebidas en una moto. La información la dio a conocer la Policía de Carabobo en sus redes sociales hoy miércoles 8 de abril de 2026. Quedando ambos a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Dirección General del cuerpo policial, oficiales adscritos al CCP Guacara efectuaron la detención de dos sujetos. Por realizar maniobras prohibidas en la vía pública en dicho municipio.

Detenidos en Yagua por realizar maniobras indebidas en una moto

​Durante el procedimiento, las labores de inteligencia y verificación a través de SIIPOL permitieron identificar a un ciudadano solicitado. Este se encontraba requerido por el delito de Homicidio Calificado en grado de frustración desde el año 2018.

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​La operatividad del Cuadrante de Paz P-09 sigue dando resultados positivos, retirando de las calles a sujetos requeridos por la justicia y controlando actividades que ponen en riesgo la seguridad vial.

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