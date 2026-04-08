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La primera tangana en las Grandes Ligas 2026 podría dejar una dura sanción, la misma ocurrió la noche del martes 7 de abril entre Bravos de Atlanta y Angelinos de Los Ángeles. Esta se generó entre el lanzador dominicano Reynaldo López y el cubano Jorge Soler.

Los ánimos estaban caldeados entre ambos luego que este lanzara una pelota muy cerca al bateador. Soler le reclamó y fue cuando se fueron a las manos, pero López aprovechó para esperarlo y golpearlo con la mano derecha donde tenía la pelota.

El video que se volvió viral muestra a López esperando a Soler y propinándole un derechazo con la pelota en la mano. El golpe se ve que dejó al bateador sentido e incluso donde perdió el control del cuerpo.

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la gerencia de la Major League Baseball. Pero se espera una dura sanción contra López por golpear al cubano de esta manera con la pelota.

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Primera tangana en las Grandes Ligas 2026

En el encuentro se vaciaron las bancas, pero se ve claramente el golpe dado por el lanzador al cubano. El video muestra a otros compañeros de equipo tratando de evitar la misma, como de calmar a los jugadores.

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La pelea ha sido duramente criticada en redes sociales, donde argumentan que esto empaña el beisbol de las Mayores. El cual es uno de los deportes más seguidos por niños y jóvenes en la actualidad en varios países del mundo.

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