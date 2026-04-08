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El precio del dólar BCV hoy 8 de abril de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 475,00 bolívares y el euro en 549,69 bolívares.

El valor del dólar para este jueves será de 475,95 bolívares y el euro en 556,51 bolívares.

En un costo de 4.805,05 dólares se encuentra la onza de oro hoy miércoles, la misma sigue subiendo aunque se ha visto un tanto detenida, luego de llegar a los cinco mil y bajó. Siguen las inversiones de oro a nivel global.

Hoy el barril de petróleo se encuentra en un costo de 124,47 dólares, este ha ido escalando poco a poco a poco. El conflicto en el Medio Oriente ha mantenido el barril de petróleo en alza, con un mínimo de 112 dólares.

El bitcoin sigue su curso y tiene un costo hoy de 71.457,95 dólares. Este es uno de los indicadores más consultados, pero el mismo sigue sin repuntes tan altos. De hecho, tiene tiempo sin registrar precios mayores a los 80 mil dólares.

Dólar BCV hoy 8 de abril de 2026, se paga el Bono único

Este 7 de abril de 2026, inició el pago del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria. La plataforma acotó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 7.095 o US$ 14,95 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada tuvo un incremento de 12,61% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de marzo de 2026, cuando el monto fue de Bs. 6.300. Del mismo modo, el monto en divisas tuvo un aumento de 1,01% en comparación al mes pasado, cuando se ubicó en US$ 14,80.

Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria.

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