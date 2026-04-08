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La nueva actualización hecha por Meta dejará a un grupo de celulares sin Whatsapp en el mes de abril. Indicó la empresa que aquellos aparatos de comunicación hechos antes de 2014 se quedarán sin la red social.

Incluso se pudo conocer que tanto Android como IPhone los cuales tienen procesadores antiguos correrían el riesgo de quedarse fuera de la aplicación. Estos no podrían ejecutar la actualización debida y quedarían fuera del sistema.

La empresa emitió un listado, la cual sería la segunda del mes, ya que en los últimos días del mes de marzo se pudo conocer de otro grupo de celulares que quedaron sin la red. Lo que obliga a las personas a ir por un celular más moderno.

Destacan portales dedicados a la tecnología que Whatsapp irá innovando mensualmente. Es por ello que un grupo de celulares mes a mes queda fuera de la misma. Mientras modernos equipos de celulares van invadiendo el mercado.

Nueva actualización hecha por Meta, celulares que quedarían sin Whatsapp

Samsung: Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2.

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 6 (vía iOS 12).

LG: Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5.

Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

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