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Un femicidio en Prados del Este es investigado por las autoridades, el hecho ocurrió en el urbanismo ubicado en el municipio Baruta. La mujer fallecida quedó identificada como Lécida Gómez Ortiz de 57 años de edad.

La mujer vivía desde hace dos años con un sujeto de nombre Julio Bello, el cual se dedicaba a la jardinería. Ambos compartían una casa que la mujer cuidaba desde hace 30 años en esta zona de la Gran Caracas.

El crimen ocurrió el pasado sábado 4 de abril, Bello salió a podar unas matas y simular normalidad en el urbanismo. Uno de los hermanos llegó al apartamento y encontró a la mujer sin vida. Enseguida dio el aviso a las autoridades.

Femicidio en Prados del Este

Bello simuló estar consternado, mientras que minutos después fue interrogado por funcionarios de la policía científica. Los familiares de la mujer se presentaron en la morgue de Bello Monte, indicaron que tenían varios meses sin hablar con ella.

Como señalaron que no estaban de acuerdo con la relación que mantenía con el sujeto. Pero ella prefirió irse alejando poco a poco de los hermanos y sobrinos. Bello de nacionalidad colombiana presuntamente había atacado a dos de sus parejas en Colombia.

La familia de la fallecida consideraba un “peligro” la relación que la mujer mantenía con el hombre. Las investigaciones del triste hecho se mantienen por parte de los detectives de la policía científica.

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