Compartir

Wilfrido Vargas hace un homenaje a Rubby Pérez con su nuevo disco titulado, “Eternamente Rubby”. El maestro Vargas hizo el lanzamiento oficial del material discográfico en varias emisoras de República Dominicana.

Y el mismo ya comienza también a sonar en varias emisoras del continente. Ya está en todas las plataformas digitales del legendario Wilfrido. Recordemos que Rubby se inició precisamente en la orquesta de Vargas.

Rubby salió de la orquesta de Wilfrido no sin antes dejar uno de los mejores temas como lo es “Volveré”. Inició su carrera en solitario a finales de los años ochenta, en su lugar entró en la orquesta de Wilfrido el conocido merenguero venezolano Leo Díaz.

Wilfrido Vargas hace un homenaje a Rubby Pérez

Wilfrido había preparado el disco para Rubby y lo lanzó a un año de la partida física del conocido cantante. Indicó Vargas que lo hace en esta fecha por el periodo de duelo que tenía la familia de Rubby.

Pérez murió el 8 de abril pasado cuando estaba en la tarima en la conocida discoteca Jet Set en Santo Domingo. Además de Pérez fallecieron 235 personas más esa madrugada en la caída del techo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas