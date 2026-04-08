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Espacios en Juan José Mora, fueron rehabilitados por el gobierno regional que dirige Rafael Lacava. En aras de garantizar un sistema eficiente de servicios públicos en la región, avanzan los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de diversas zonas de la parroquia Morón.

Emily Riera, Alcaldesa del municipio Juan José Mora, señaló que se ejecutaron diferentes labores como el desmalezamiento de diversos tramos de la avenida Principal de la localidad, así como la limpieza de tuberías y canales de desagüe, y la sustitución de los techos de las diferentes paradas de transporte público, lo que permite brindar respuesta a diversas necesidades de la población.

“Seguimos trabajando como un solo Gobierno por el bienestar de este pueblo, es por eso que todo este equipo multidisciplinario está desplegado en diversas labores para garantizar espacios seguros y dignos para todos y todas, porque el amor por Juan José Mora se demuestra con hechos”, expresó.

Avanzan labores de rehabilitación y mantenimiento de diversos espacios en Juan José Mora

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con las comunidades para la ejecución de las obras, donde el Poder Popular jugó un rol protagónico durante este operativo con el apoyo a las instituciones del Estado, en cumplimiento de los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y llevados a cabo de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Riera también indicó que seguirán desplegados en las diferentes comunidades de la municipalidad para realizar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los morenses.

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