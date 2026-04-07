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Carabobo el estado que más escuchó a los turistas en Semana Santa 2026. El estado Carabobo reafirmó su liderazgo tras el exitoso cierre del Operativo Semana Santa 2026. Gracias a una planificación estratégica centrada en la atención al ciudadano.

De acuerdo con cifras de la Corporación de Turismo del estado Carabobo (Corprointur), la región lideró el top del país, seguido de cerca por Aragua y La Guaira. Tras aplicar 9 mil 663 personas encuestas en los Puntos de Información Turística (PIT) lo que permitió conocer su experiencia durante el viaje.

La autoridad única de turismo en Carabobo, Alba Adrianza, detalló que ser el primer lugar en la aplicación de encuestas es de vital importancia, debido a que permite a las autoridades regionales y nacionales conocer de primera mano la opinión de los temporadistas, saber lo que más han disfrutado para fortalecerlo y descubrir las oportunidades de mejoras, para continuar potenciando el motor turístico en la entidad.

Carabobo el estado que más escuchó a los turistas en Semana Santa 2026

“Realizamos un despliegue que contó con 32 Puntos de Información Turística a lo largo de los 14 municipios de nuestro estado, a través de los cuales se atendieron a 101 mil 753 personas, mostrándoles a propios visitantes todo el potencial que tiene nuestro estado, en lo turístico, gastronómico, cultural y sobre todo religioso, a propósito de las fechas. Tuvimos visitas a los siete templos vía crucis, procesiones, de verdad que actividades donde visitantes se reencontraron con la fe. Culminamos el domingo en una de las más emblemáticas acá en Carabobo, que es la bendición del mar en el municipio Puerto Cabello”, explicó.

Adicionalmente recalcó la importancia de una organización conjunta, lo que permitió establecer encuentros con importantes autoridades nacionales, gracias a los lineamientos del presiente Nicolás Maduro, articulados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, permitiendo así consolidar un balance positivo en la entidad.

“Recibimos la visita de autoridades nacionales, como lo es nuestra ministra de turismo, Daniella Cabello, con la cual hicimos un recorrido religioso muy bonito y emotivo a las iglesias donde se encuentran las reliquias de nuestros santos venezolanos, la madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández. También fuimos con ella a la inauguración de Ciudad Mural a propósito del aniversario 471 de la ciudad de Valencia, donde vimos unas creaciones espectaculares realizadas por artistas regionales, nacionales e incluso internacionales”, detalló.

La importancia de impulsar propuestas

Adicionalmente Adrianza recalcó la importancia de impulsar propuestas que permitan promover el equilibrio entre el motor turístico y la conservación ambiental. Destacó que uno de los destinos predilectos durante este asueto fueron las cristalinas aguas de Isla Larga, ubicada en el Parque Nacional San Esteban, en el municipio Puerto Cabello, por lo que hicieron un abordaje especial.

“Tuvimos también la visita de nuestra presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosine Chávez Rodríguez, lo que permitió efectuar un recorrido con de inspección y de verificación de las normas de parques en la costa carabobeñas, específicamente en Isla Larga, este tipo de acciones resaltan el compromiso de las autoridades nacionales y regionales, en posicionarnos no solo en un referente turístico y de hospitalidad, sino también creando conciencia sobre el uso adecuado de nuestros espacios naturales”, enfatizó.

La autoridad única de turismo en Carabobo, informó que con los datos obtenidos, las autoridades planean desarrollar proyectos estratégicos que permitan fortalecer el motor turístico de cara a las próximas temporadas. La identificación de áreas de mejora permitirá canalizar inversiones más precisas en infraestructura, señalización y capacitación de los prestadores de servicios. La meta es transformar cada sugerencia recogida en una acción concreta que incremente el atractivo del estado y fomente un turismo sostenible y de alta gama.

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