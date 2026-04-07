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Yeferson Soteldo se casó con la empresaria colombiana Isabel García. En una íntima ceremonia, el futbolista contrajo matrimonio por el civil con García. La unión contó solo con la presencia de familiares como de algunos amigos.

El pasado domingo 5 de abril ambos subieron algunas fotos del matrimonio en sus redes sociales, realizado en la capital brasilera. Ambos vestidos de blanco firmaron este pacto el cual se volvió viral en las redes sociales.

Yeferson Soteldo se casó con la empresaria Isabel García

Soteldo quien está jugando en el Fluminense de Brasil se llevó muchos elogios por parte de sus fanáticos, tanto venezolanos como extranjeros. Dijo que el matrimonio es un acto de amor como de obediencia al Creador.

“Un día que marcó nuestro para siempre. Más que una firma, fue un acto de amor y obediencia a Dios. Hoy somos uno, guiados por Él y sostenidos en su propósito: ‘y serán una sola carne’ (Génesis 2:24)”, escribieron los esposos.

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