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Mujer que asesinó y enterró a su hija en Yaracuy, a la orden del Ministerio Público

By Redacción Noticias24Carabobo
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Mujer que asesinó y enterró a su hija en Yaracuy

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La mujer que asesinó y enterró a su hija en Yaracuy quedó detenida por el CICPC y está a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica Douglas Rico en sus redes sociales hoy martes 7 de abril de 2026.

El caso ha sido uno de los más sonados en el estado Yaracuy, y el cual fue denunciado por los vecinos de Cocorote. Quienes alertaron a la policía estadal para que se investigara el patio de la mujer.

Mujer que asesinó y enterró a su hija en Yaracuy

Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe, permitió la detención de Deisy Nathaly Duran (34). En el municipio Cocorote, estado Yaracuy, por causarle la muerte a su bebé de 37 semanas.

Tras el proceso de investigación realizado, se pudo determinar que Deisy no quería a la bebé, por lo que, al momento de dar a luz y escuchar que esta lloraba, la envolvió en una sábana, para luego sepultarla. Por lo que fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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