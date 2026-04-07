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Este martes 7 de abril, la comunidad internacional celebra el Día Mundial de la Salud este 2026. Una fecha establecida en 1948 para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Más allá de ser una efeméride del calendario, este día representa un compromiso global para garantizar que la salud sea reconocida como un derecho fundamental, físico, mental y social. Para este 2026, la campaña se desarrolla bajo la consigna «Juntos por la salud».

Un enfoque que subraya la necesidad de alianzas estratégicas entre naciones para construir sistemas sanitarios resilientes y capaces de enfrentar los desafíos de un futuro cada vez más interconectado.

Día Mundial de la Salud 2026

La importancia de esta celebración radica en el concepto de «Una Sola Salud». Una visión integradora que busca el acceso equitativo a la atención médica en todos los rincones del planeta.

Para la OMS, el bienestar integral implica un equilibrio social y psicológico, un derecho que los sistemas de salud tienen la obligación de asegurar.

Este 7 de abril invita a reflexionar sobre los avances logrados y las brechas que aún persisten en la cobertura sanitaria universal, promoviendo acciones concretas para asegurar un entorno próximas generaciones.

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