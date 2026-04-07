Compartir

El Estadio Santiago Bernabéu fue testigo este martes de una exhibición de fútbol por parte del Bayern Munich, que se impuso 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Desde el primer minuto, el conjunto bávaro impuso condiciones bajo la batuta de Vincent Kompany, asfixiando la salida merengue y dominando la posesión con un Michael Olise imparable. El premio a la superioridad alemana llegó al minuto 41, cuando el colombiano Luis Díaz mandó a guardar un centro de Serge Gnabry tras una jugada colectiva de alto nivel, dejando al Madrid sin respuestas antes del descanso.

Real Madrid y Bayern Munich

El inicio del complemento fue un balde de agua fría para la afición local; apenas al minuto 46, Harry Kane amplió la ventaja tras otra asistencia de Olise, poniendo un 0-2 que parecía definitivo por lo visto en cancha.

Sin embargo, el Real Madrid apeló a su mística y, con los ingresos de Jude Bellingham y Brahim Díaz, logró equilibrar el trámite. Un centro preciso de Trent Alexander-Arnold permitió que Kylian Mbappé descontara y devolviera la esperanza al madridismo.

Pese a las intervenciones finales de Manuel Neuer ante Vinicius, el marcador no se movió más, dejando la moneda en el aire para la vuelta este próximo 15 de abril en el Allianz Arena, donde solo uno se meterá entre los cuatro mejores de Europa.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezolano Ángel Zerpa conquistó primer salvado de la campaña