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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes 7 de abril que da prorroga temporal de las operaciones militares previstas contra la República Islámica de Irán por un periodo de dos semanas.

La decisión se produjo tras una intensa gestión diplomática encabezada por el Primer Ministro y el Jefe del Ejército de Pakistán. Ambos solicitaron un cese al uso de la fuerza destructiva para priorizar el diálogo.

Como contraparte, el Ejecutivo estadounidense ha exigido la apertura inmediata y segura del Estrecho de Ormuz. Punto vital para el comercio energético global, cuya operatividad será vigilada estrictamente durante este periodo de tregua.

Donald Trump da prorroga a Irán

El gobierno iraní, por su parte, ha presentado una hoja de ruta que consta de 10 puntos fundamentales, la cual servirá como base para las negociaciones que buscan consolidar un acuerdo de paz definitivo en el Medio Oriente.

Según fuentes oficiales, estos próximos 14 días serán cruciales para determinar si la diplomacia logra desactivar la tensión bélica en la región. El mundo observa con atención el desarrollo de estas conversaciones, que representan el intento más reciente por estabilizar una de las zonas con mayor conflicto estratégico y económico del planeta.

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