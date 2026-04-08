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Un fuerte accidente vial se registró este martes 7 de abril en la avenida Casanova Godoy, estado Aragua, con el volcamiento de una camioneta blanca que dejó, un niño herido en el lugar.

El vehículo tipo VAN quedó de costado a orillas de la transitada arteria vial. Por su parte, el menor de edad con heridas de consideración, recibió atención prehospitalaria inmediata por parte de los cuerpos de rescate. Mismos que prepararon el traslado en camilla hacia el centro asistencial más cercano.

Niño herido tras volcamiento de camioneta

En el lugar del suceso se desplegaron oficiales de la Policía de Tránsito para coordinar el flujo vehicular y resguardar la escena mientras se realizaban las labores de salvamento. La rápida intervención de los paramédicos fue fundamental para garantizar que el infante recibiera los cuidados necesarios en ruta hacia el hospital.

Hasta el momento, las autoridades competentes se encuentran realizando el peritaje correspondiente para determinar las causas que originaron la pérdida de control del vehículo y el posterior volcamiento.

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