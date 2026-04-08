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A través de la Gaceta Oficial Nº 43.348, con fecha del 6 de abril de 2026, el Gobierno nacional anunció la designación de nuevas autoridades en diversos organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Entre los nombramientos destaca el del cineasta Román Chamorro Guerra como nuevo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Chamorro, venía desempeñándose como representante del sector oficial en el comité ejecutivo de dicha institución.

Así mismo, se oficializó a Elis Alberto Labrador como Director Ejecutivo de Monte Ávila Editores Latinoamérica, buscando fortalecer la gestión editorial del país.

Nuevas autoridades en el Ministerio Cultura

El proceso de reestructuración también alcanzó al Centro Nacional del Libro (Cenal). Organismo donde Ubenjuly Escalona Díaz asumirá la Gerencia de Recursos Humanos. Mientras que Yris María Villamizar González fue designada Directora General de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes.

Por otro lado, Ronald José Sánchez Reyes fue nombrado Director General de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, tras su destacada labor como coordinador cultural en la Unellez. Según el MPPC, estas acciones están orientadas a dinamizar el desarrollo de las políticas públicas culturales.

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