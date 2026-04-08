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Muere un albañil en Bejuma, tras un trágico accidente laboral este martes 7 de abril. La víctima, fue identificada como José Daniel Aponte Niño.

Aponte se encontraba realizando trabajos de construcción en la azotea del edificio Don Juan, ubicado en el sector Santa María, a una altura aproximada de ocho metros.

Según los reportes iniciales, el ciudadano estaba utilizando un winche o elevador eléctrico para subir materiales. En un momento repentino el sistema presentó una falla mecánica. Este desperfecto provocó que Aponte perdiera el equilibrio y cayera al vacío, impactando frontalmente contra el pavimento y falleciendo al instante.

Muere albañil en Bejuma

Al lugar de los hechos acudieron comisiones del Sistema Integrado de Protección Civil, Bomberos de Carabobo y funcionarios del Senamecf para el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con información difundida por el diario Notitarde, el incidente ocurrió específicamente en la intersección de la calle Vargas con la avenida Los Fundadores mientras el trabajador cumplía su jornada.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación Bejuma, iniciaron las averiguaciones pertinentes para determinar las causas exactas del fallo del equipo elevador.

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