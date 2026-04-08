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La estrella global Karol G ha paralizado las redes sociales al protagonizar la más reciente portada de la revista Playboy, donde no solo mostró su faceta más audaz, sino que soltó la noticia que todos esperaban: ella terminó con Feid.

Tras meses de rumores, la intérprete de «TQG» confirmó el fin de su romance de dos años con el también cantante colombiano Feid, dejando claro que fue ella quien decidió dar el paso al costado. «Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí«, expresó la artista. Además, subrayó que priorizar su identidad sobre las presiones de las familias latinas tradicionales ha sido un acto de amor propio necesario para su evolución.

Karol G terminó con Feid

En una reflexión profunda sobre su crecimiento, la «Bichota» explicó que sus etapas de mayor éxito artístico coinciden con sus momentos de soledad. Situaciones que le permiten reencontrarse con su creatividad sin ataduras.

Karol G enfatizó que separarse de Feid no fue una derrota, sino una oportunidad para fortalecer su identidad en una industria que a menudo exige a las mujeres estar acompañadas. Con estas declaraciones, la cantante cierra un capítulo mediático y abre una nueva era de empoderamiento.

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