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El ministerio de justicia informó este miércoles 8 de abril, sobre la incautación de 39,30 kilogramos de presunta marihuana durante despliegues de seguridad en los estados Apure y Falcón.

En el reporte policial se pudo conocer que funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) realizaron dos procedimientos en diferentes localidades.

El primer operativo se ejecutó en el municipio San Fernando de la entidad llanera. Las comisiones policiales detectaron a un sujeto que transportaba 40 envoltorios de la sustancia, con un peso total de 19,30 kilogramos.

Incautan Marihuana en Falcón y Apure

Simultáneamente, en el estado Falcón, labores de inteligencia en el municipio homónimo permitieron el hallazgo de otros 20 kilogramos de sustancias ilícitas en un saco sintético abandonado en la zona costera.

Los efectivos recuperaron 40 paquetes rectangulares ocultos en las playas y los pusieron bajo resguardo para realizar las experticias. Ambos casos fueron notificados al Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

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