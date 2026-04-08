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La paratleta venezolana y vigente campeona paralímpica, Clara Fuentes, se alzó este miércoles con dos medallas de oro durante su participación en el Campeonato Abierto de Parapowerlifting Asia-Oceanía, disputado en Bangkok, Tailandia.

Fuentes, compitió en la categoría de 50 kilogramos con un peso corporal de 49.4 kg. Además, demostró su superioridad técnica desde el primer intento al levantar 115 kg.

Al finalizar la jornada, la pesista acumuló un registro total de 353 kilos levantados, cifra que le otorgó el primer lugar tanto en la clasificación individual como en el total de la competencia internacional.

Clara Fuentes oro en Tailandia

El nuevo logro de la atleta criolla fue reconocido por las autoridades nacionales, incluyendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien resaltó la disciplina y el compromiso de la pesista por representar exitosamente al país en la élite del deporte adaptado.

Con esta actuación en territorio tailandés, Fuentes ratifica su hegemonía en la disciplina tras su consagración previa en los Juegos de París 2024. Este triunfo consolida su estatus como una de las figuras más dominantes del deporte internacional.

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