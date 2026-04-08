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Un joven identificado como Luis Gabriel Marcano Guarache, confesó a su madre, haber asesinado a su amigo, y esta lo entregó a la policía en Puerto La Cruz.

El adolescente de 18 años de edad, quedó bajo la custodia de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), tras presentarse voluntariamente en el sector Pascal.

Por su parte, la madre del joven manifestó a las autoridades su voluntad de entregar a su hijo tras haber escuchado la confesión de un homicidio. Según el testimonio recabado, Marcano habría asesinado a un amigo utilizando un arma blanca durante la madrugada del martes en el sector Cruz Verde de la entidad anzoatiguense.

Asesinó a su amigo en Puerto La Cruz

Tras recibir la confesión, las comisiones de la PNB coordinaron con el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los detectives confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el lugar indicado, cuyas heridas y características coincidían plenamente con la declaración del joven.

Ante la verificación de los hechos, los funcionarios procedieron a la detención formal de Marcano Guarache, quien fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público.

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