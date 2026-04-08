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Anuncian este miércoles 8 de abril que el Gobierno nacional prepara un aumento en el salario de los trabajadores para el próximo 1 de mayo.

Según explicó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la medida se ejecutará conforme a lo que permite actualmente el comportamiento de la inflación en el país, con el objetivo de que el incremento sea sostenible y no pierda su valor adquisitivo en el corto plazo.

Rodríguez enfatizó que esta decisión busca proteger el ingreso de la clase obrera ajustándose a las capacidades económicas reales de la nación este 2026.

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Anuncian aumento de salario para mayo

Así mismo, el Ejecutivo informó que este ajuste no será el único, pues se contempla realizar nuevas revisiones en el futuro. Estas actualizaciones se llevarán a cabo de manera progresiva y conforme las condiciones financieras del país lo permitan. Asegurando un equilibrio entre el bienestar del trabajador y la estabilidad económica general.

La noticia genera expectativa en los distintos sectores laborales, quienes esperan los detalles oficiales sobre los montos definitivos que entrarán en vigencia a partir del Día del Trabajador durante el próximo mes de mayo.

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