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Anuncios económicos y de salario para los trabajadores venezolanos, realizó la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Rodríguez, enfatizó que este ajuste será realizado de manera «responsable» y bajo criterios de sostenibilidad, comparándolo con los aumentos del año 2018. Señalando que este nuevo modelo busca proteger el ingreso real sin desestabilizar la economía nacional.

Así mismo, propuso la creación de un nuevo sistema tributario a través del Consejo Nacional de la Economía para fortalecer la recaudación y atender las reivindicaciones de pensionados y el sector privado.

Anuncios Delcy Rodríguez de salario

En materia de gestión estatal, se informó sobre la promulgación de la Ley de Aceleración de Trámites y la creación de una comisión para evaluar los activos estratégicos del Estado.

El ejecutivo también señaló que la recuperación de activos en el extranjero será una prioridad para impulsar las industrias de minería e hidrocarburos.

En cuanto a servicios, se anunció la rehabilitación de infraestructuras básicas de agua y electricidad mediante fondos específicos. Finalmente, convocó a una peregrinación nacional que iniciará el 19 de abril y culminará en Caracas el 1 de mayo, haciendo un llamado especial a la juventud para sumarse al esfuerzo productivo del país.

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Delcy Rodríguez anuncia que habrá aumento del Salario para los Trabajadores para el 1 de mayo