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El futbolista venezolano Jefferson Savarino se refirió este martes 7 de abril a la polémica generada por las recientes declaraciones del capitán de la selección nacional, Salomón Rondón.

Tras el encuentro entre Deportivo La Guaira y Fluminense disputado en Caracas, Savarino aclaró que su baja en la pasada fecha FIFA de marzo se debió estrictamente a una sobrecarga muscular, desmintiendo cualquier falta de compromiso.

Polémica de Savarino y Salomón Rondón

«Me sorprendió, viniendo más de un compañero de selección. Salomón es un jugador que siempre he respetado«, señaló el jugador, quien aseguró que el cuerpo médico de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) estuvo al tanto de su condición física en todo momento.

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La controversia escaló el pasado 1 de abril, cuando Rondón publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales cuestionando la titularidad de Savarino con el Fluminense. Apenas días después de que la FVF informara que el volante no estaba en condiciones de unirse a la Vinotinto.

El capitán calificó la situación como una falta de «sentido de pertenencia», lo que generó un intenso debate entre la afición. Ante esto, Savarino defendió su profesionalismo y lamentó que las críticas surgieran desde el seno del equipo. Dejando la puerta abierta a una necesaria reconciliación interna.

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