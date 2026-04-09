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Detenido sujeto por presunto abuso sexual contra dos menores en Naguanagua

By Lubin Molero
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Detenido por abuso sexual en Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un sujeto resultó detenido este miércoles 8 de abril en Naguanagua, luego de ser señalado por el presunto abuso sexual de dos menores en el sector González Plaza.

El procedimiento se llevó a cabo por funcionarios de la Policía Municipal, quienes durante labores de patrullaje vehicular, fueron abordados por ciudadanos.  Estos denunciaron la agresión en contra de los menores.

El reporte detalló que los funcionarios localizaron y aprehendieron al sujeto de inmediato para evitar que huyera del lugar.

 

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Detenido por abuso sexual en Naguanagua

El director de la institución, comisario Juan Aguilar, informó que pusieron al detenido a la orden del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial.

Aguilar, además enfatizó la importancia de la vigilancia constante sobre los niños. Haciendo un llamado a los representantes a no confiar la seguridad de los menores a terceros.

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