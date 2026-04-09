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Las autoridades judiciales de Andorra han iniciado una investigación formal sobre una presunta red de contrabando de relojes de alta gama que involucra a destacadas figuras del fútbol internacional, entre ellas el defensa del Real Madrid, Dani Carvajal.

Según las pesquisas, los futbolistas habrían adquirido piezas de lujo introducidas al mercado de forma irregular a través de una sociedad radicada en el Principado. La investigación busca determinar si los jugadores, entre los que también se mencionan a César Azpilicueta, Santi Cazorla y David Silva, conocían el origen ilícito de los canales de distribución o si actuaron como clientes de buena fe en una operación organizada para evadir impuestos.

Dani Carvajal contrabando relojes

El foco de la justicia andorrana no se limita a la posesión de los objetos, sino a la trazabilidad financiera de los pagos realizados. Se investiga si las transacciones se efectuaron en efectivo o mediante transferencias diseñadas para eludir los mecanismos de transparencia financiera exigidos en operaciones de alto valor.

En Andorra, el contrabando de mercancías de lujo acarrea sanciones que van desde multas elevadas hasta responsabilidades penales. Por ahora, el proceso se encuentra en fase de diligencias para establecer el grado de participación de cada implicado y el monto total de lo defraudado al fisco.

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