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Una cirugía fetal para corregir hidrocefalia progresiva fue realizada con éxito en Colombia, logrando un avance histórico en la medicina del continente latinoamericano.

Un equipo medico perteneciente a la Clínica General del Norte, en Barranquilla, fue el encargado de hacer la intervención en el feto de siete meses de gestación.

La operación, que se extendió por cerca de cinco horas, se realizó mediante técnicas de laparoscopia mínimamente invasivas a través del útero materno. Sin necesidad de realizar incisiones externas.

Guiados por ecografía de alta precisión, los especialistas lograron acceder a los ventrículos cerebrales del feto para mejorar la circulación del líquido cefalorraquídeo y reducir la presión intracraneana. El procedimiento cambia radicalmente un diagnóstico que se mantenía desde la semana 12 de embarazo.

Cirugía fetal de hidrocefalia en Colombia

El encargado fue el neurocirujano endoscopista William Contreras, en colaboración con los perinatólogos Yesid Miranda y Miguel Parra, además del anestesiólogo fetal Juan David Hernández.

Según los expertos, es la primera vez que se realiza una cirugía de esta complejidad en Colombia para abordar una hidrocefalia severa de forma intrauterina. La planificación minuciosa permitió que el equipo multidisciplinario estabilizara la condición neurológica del bebé antes de su nacimiento. Hecho que representa un precedente fundamental para el tratamiento de malformaciones congénitas en la región.

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