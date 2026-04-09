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Fue rescatado un senderista en el parque nacional Henri Pittier en el estado Aragua. Funcionarios de Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorry llegaron al lugar encontrándolo descompensado.

Los rescatistas enseguida activaron el protocolo de salvamento en el sector fila Los Arcos en la parte alta de la quebrada Los Monos en dicho parque nacional. Enseguida brindaron la ayuda necesaria al senderista.

Luego de un tiempo emprendieron el regreso a la zona de El Limón en la Gran Maracay. El grupo de rescate pudo llegar hasta el lugar cumpliendo con las labores. De esta manera sumaron un rescate en lo que va de año.

Rescatado senderista en el parque nacional Henri Pittier, normas para subir a los parques

Las normas de un senderista se basan en la seguridad personal, el respeto al medio ambiente y la cortesía con otros usuarios. Es esencial planificar la ruta, llevar equipo adecuado (agua, mapa, ropa de abrigo), no separarse del grupo y seguir los senderos marcados.

Prepara tu ruta: Consulta la previsión meteorológica, el terreno y asegúrate de que la ruta sea adecuada para tu condición física.

Informa a alguien: Avisa siempre a amigos o familiares de a dónde vas y cuándo calculas volver.

Equipo esencial: Lleva ropa de abrigo e impermeable (incluso en verano), protector solar, suficiente agua, comida y un pequeño botiquín.

No vayas solo: Si es posible, ve acompañado o únete a grupos experimentados.

Mantente en el sendero: No salgas del camino marcado para evitar perderte o dañar el entorno.

Respeto al Medio Ambiente

No dejes rastro: Todo residuo que generes debe volver contigo. No dejes basura, ni siquiera orgánica, en el campo.

Respeta la fauna y flora: No arranques plantas, no te lleves rocas y no alimentes ni molestes a los animales.

Evita hacer ruido: Disfruta de la naturaleza en silencio para no molestar a la fauna ni a otros senderistas.

Prioridad en el camino: Cede el paso a los senderistas que suben, ya que llevan un ritmo más exigente.

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