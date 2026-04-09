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Se cumplen 40 años del disco Melissa III, el álbum es uno de los que marcó historia en el país en aquel 1986. Eran los tiempos de la innovación, del Cometa Halley y la “Reina del Rock” brillaba en todo su esplendor.

La artista exclusiva de Venevisión y Sono Rodven logró al internacionalización, sueño que tenía la cantante. El primer sencillo fue Confesiones al lado del gran Jermaine Jackson, el cual logró los primeros lugares.

Los seguidores de la cantante se sorprendieron al escucharla interpretar una balada. Además de ese sencillo escuchamos Cuestión de Feeling con Ricardo Cocciante. Tema para el cual ella fue seleccionada para interpretarlo en español.

El éxito para la cantante fue grande, la vimos actuar en la película La Generación Halley, la cual batió récords de venta en los cines nacionales. Melissa era la más buscada de hecho, daba conciertos al lado de Ricardo Montaner como de otros cantantes.

40 años del disco Melissa III, La Reina del Rock

Lista de canciones Melissa III (1986:

Confesiones (con Jermaine Jackson)

Dame Tu Amor (Give Me Your Love)

Un Capricho Más (tema inédito)

Abre Tu Corazón (Open Your Heart)

Hoy Comienza Tu Derrota (Duel)

Somos Tú Y Yo (Just One More Time – de la película La Generación Halley)

Cuestión de Feeling (con Riccardo Cocciante)

Tú Ves las Cosas Difíciles

Volveré a Creer en Mañana

Sobreviviré

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