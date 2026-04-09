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El estado del clima hoy 9 de abril de 2026 nos indica sobre cielos parcialmente nublados en horas de la mañana en los estados centrales. Como cielos nublados y amenazas de lluvia en gran parte del sur venezolano.

Situación General, prevalecerán zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, partes de Amazonas, Llanos Occidentales. Además de Los Andes, Lara, Falcón y Zulia; el resto del país, se estima cielo parcialmente nublado.

Venezuela* amanece con nubosidad parcial; sin embargo, se observa algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable algunas con actividad eléctrica al sur de *nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, partes de Amazonas, Llanos Occidentales.

Específicamente en los estados del sur del país, como lo son Bolívar y Amazonas se esperan chubascos en las primeras horas de la mañana y parte de la tarde. Zona occidental del país con nubosidad parcial; hoy jueves.

En las costas del país se espera nubosidad en las primeras horas de la mañana, en el litoral central como en el occidental. Se esperan áreas despejadas en la zona costera del oriente del país en las primeras horas de hoy.

Clima hoy 9 de abril de 2026

Se esperan altas temperaturas en las regiones oriental, central, occidental y llanera. Con probables temperaturas entre los 37 y 39 grados para hoy. Entre las siete de la mañana y siete de la noche.

En Mérida en las zonas montañosas se esperan siete grados en horas de la madrugada. 26 grados en zonas de montaña de la región central, con tendencia a la baja en horas de la madrugada.

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